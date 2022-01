Un virus transmis pe Facebook se raspandeste masiv in Romania. Ce trebuie sa faci daca ai fost infectat

Directoratul National de Securitate Cibernetica din Romania avertizeaza in legatura cu o inselatorie online care ia proportii din Romania.Este vorba despre un mesaj, primit de regula de la prieteni din lista de Facebook, prin intermediul aplicatiei Messenger.Mesajul aparent real, dar care de fapt este transmis automat prin intermediul unui program rau-intentionat, contine texte de tipul "seamana cu tine", "apari in acest video" sau "tu esti in videoclip?".Mesajele ... citeste toata stirea