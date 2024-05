Un VOLVO trimis sa schimbe valuta la LUXOR

In dupa-amiaza zilei de luni, 27 Mai, in jurul orei 13,30, la intersectia B-dului Revolutiei cu str. Crisan a avut loc o tamponare spectaculoasa intre un Volvo si un Ford, autoturismul Volvo fiind trimis sa schimbe valuta in casa Luxor din colt.Din relatarile martorilor oculari se pare ca Forduletul circula hotarat pe bulevard dinspre Podgoria, in timp ce Volvo venea din directia Muresului si ... citește toată știrea