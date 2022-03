Unde se face curatenie de primavara in municipiu, ce cantitate de deseuri vegetale va fi preluata gratuit si ce AMENZI risca aradenii care nu-si curata curtile si trotuarele din fata casei (FOTO)

Reprezentantii autoritatilor municipale le reamintesc aradenilor ca, timp de doua luni, din 28 februarie si pana in 29 aprilie, mai multe directii din cadrul institutiei si structuri subordonate acesteia sunt implicate in curatenia generala de primavara. Astfel, in saptamana 28 martie - 1 aprilie 2022, echipele edilitare sunt prezente in cartierele Aradul Nou, Subcetate si Sannicolau Mic. Principalele operatiuni ce vor fi efectuate sunt salubrizarea stradala si igienizarea punctelor de ... citeste toata stirea