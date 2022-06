Unde sunt amplasate punctele de ajutor anticanicula din municipiu

Primaria Municipiului Arad pune in aplicare primele masuri de combatere a caniculei, prin activarea punctelor de prim-ajutor.Trei puncte anticanicula al caror rol principal este sa ofere primul ajutor persoanelor afectate de caldura sunt active incepand de astazi, Unul este amenajat la intrarea in Palatul Administrativ, al doilea in incinta Catedralei Ortodoxe de la Podgoria, iar cel de-al treilea la Teatru Clasic "Ioan Slavici".Pe toata durata de valabilitate a avertizarilor meteorologice ... citeste toata stirea