Ungaria plafoneaza preturile la alimentele de baza: Ce produse sunt vizate si cum afecteaza economia?

Incepand de luni, 17 martie 2025, in Ungaria a intrat in vigoare o masura radicala: preturile la alimentele de baza au fost plafonate. Mai exact, comerciantii nu vor mai putea aplica adaosuri mai mari de 10% la 30 de produse esentiale.Decizia, anuntata de premierul Viktor Orban, are un obiectiv clar - reducerea inflatiei alimentare si combaterea cresterii speculative a preturilor. Cu cea mai ridicata inflatie din Uniunea Europeana, Ungaria se confrunta cu o criza economica serioasa, iar ... citește toată știrea