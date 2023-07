UPDATE. Autocamionul, condus de un macedoneanConform reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Arad, la volanul autocamionului care nu a acordat prioritate tramvaiului se afla un barbat din Macedonia de Nord."La data de 17 Iulie a.c., in jurul orei 14:03, politistii Biroului Rutier au fost sesizati despre un eveniment rutier. Din cercetari a reiesit ca, un barbat de 35 de ani, cetatean macedonean, in timp ce conducea un autocamion pe Calea Aurel Vlaicu, a intrat in coliziune cu ... citeste toata stirea