UPDATE. Accident mortal la Simand! Un pieton a fost spulberat de un autocamion

UPDATE: Barbatul de 46 de ani care si-a pierdut viata este din Hunedoara"In aceasta dimineata, in jurul ore 4:20, prin 112 a fost sesizat un accident rutier mortal. Din cercetari, s-a stabilit ca un barbat de 56 de ani, din judetul Satu Mare, in timp ce conducea o autoutilitara in cuplu cu semiremorca pe D.N. 79, in afara localitatii Simand, pe sensul de mers Arad - Chisineu-Cris, a accidentat mortal un barbat de 46 de ani, din judetul Hunedoara, care s-ar fi deplasat pe partea carosabila. ... citește toată știrea