UPDATE. Angajatii de la cantarul din Vama Nadlac II, saltati de Directia Generala Anticoruptie

UPDATE. 47 de persoane vizate de anchetaBiroul de Informare si Relatii Publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad a transmis, marti dimineata, ca la nivelul institutiei se efectueaza cercetari intr-un dosar penal fata de 47 de suspecti, angajati in cadrul CNAIR, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata."In cauza , la data de 13.02.2024 , s-au efectuat perchezitii imobiliare la 2 locatii din cadrul A.C.I. Nadlac 2 - Toneta nr. 1 si 2. ... citește toată știrea