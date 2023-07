UPDATE: Politistii au stabilit ca e vorba de un barbat de aproximativ 30 de ani, al carui trup a stat in apa doua-trei zile."Astazi,n jurul orei 10:20, prin 112 a fost sesizata prezenta unui cadavru in raul Mures, zona Port Arthur, din municipiu. Dupa recuperarea trupului neinsufletit, primele cercetari au relevat ca este vorba de un barbat de aproximativ 30 de ani, care ar fi stat in apa aproximativ 2-3 zile. Identitatea acestuia urmeaza a fi stabilita. Cadavrul nu prezinta urme vizibile ... citeste toata stirea