UPDATE. Circulatia a fost reluata pe drumul Julita-Madrigesti

UPDATE: Sambata dimineata, in jurul orei 11, Iustin Cionca a anuntat ca drumul Julita-Madrigesti a fost degajat: "Am redeschis circulatia pe drumul judetean Julita-Madrigesti, dupa ce echipe mixte ale Consiliului Judetean si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au indepartat copacii prabusiti azi noapte pe sosea."FOTO: ISU AradARAD. Asa cum s-a mai intamplat si in alti ani in perioada sezonului de iarna, autoritatile judetene au decis inchiderea drumului Julita-Madrigesti. Vestea a ... citeste toata stirea