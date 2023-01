UPDATE. Un tanar de 25 de ani "a zburat" din masina intre Arad si Zadareni

UPDATE: Tanarul sofer a pierdut controlul si s-a rasturnatPotrivit Inspectoratului de Politie a Judetului Arad, tanarul de 25 de ani, din Secusigiu, "in timp ce conducea un autoturism pe D.J. 782, dinspre Arad spre Zadareni, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, rasturnandu-se in afara partii carosabile". "In urma evenimentului, au fost transportati la spital, pentru acordarea de ingrijri medicale, conducatorul auto si o pasagera de 18 ani. Conducatorul auto nu era sub influenta ... citeste toata stirea