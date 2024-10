Urgie in Florida: uraganul Milton a ucis cel putin 15 oameni si a lasat in bezna peste trei milioane de gospodarii

Florida a trecut printr-o adevarata urgie, dupa ce Milton a atins uscatul si a lovit cu puterea unui uragan de categoria 3. Copacii au fost smulsi din radacini, parcurile au fost devastate, iar peste trei milioane de gospodarii au ramas in bezna. In intreg statul au fost inregistrate cel putin 15 decese, scrie antena3.ro.Nu departe de locul unde uraganul Milton a lovit, in Sarasota, distrugerile sunt evidente. Un copac a fost literalmente smuls din radacini si a fost propulsat deasupra unei ... citește toată știrea