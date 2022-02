Urmarit national, prins la granita si predat Politiei

Politistii de frontiera de la Nadlac au depistat si predat autoritatilor competente un roman cautat de autoritatile din Romania pentru executarea unei pedepse cu inchisoarea pentru savarsirea infractiunii de furt.Ieri, 20.02.2022, in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac s-a prezentat pentru a efectua controlul de frontiera, calatorind ca pasager intr-un microbuz inmatriculat in Romania, un cetatean roman, in varsta de ... citeste toata stirea