Un urs a fost surprins in noaptea de joi spre vineri foarte aproape de parcarea unui spital din judetul Buzau. Animalul salbatic a fost filmat alergand pe marginea drumului in apropierea parcarii sectiei de la Ojasca a Spitalului de Neuropsihiatrie de la Sapoca, scrie ziare.com."Important! In aceasta noapte, in preajma orelor 1,00- 1,30 a fost sesizata prezenta unui urs in satul Ojasca, zona SMA- Blocuri-parcare salariati ... citeste toata stirea