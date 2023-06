Dupa primul amical al verii, castigat cu 4-0 in fata lui CS Socodor, UTA a anuntat ieri seara un nou transfer. Este vorba despre slovacul Andrej Fabry.Mijlocasul central de profil ofensiv in varsta de 26 de ani vine din prima liga a Slovaciei, de la Skalica. A evoluat in sezonul precedent 35 de meciuri in toate competitiile, a reusit 12 goluri si a oferit 5 pase decisive, scrie uta-arad.ro, ... citeste toata stirea