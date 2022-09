In urma tragerii la sorti care a avut loc astazi la sediul Federatiei Romane de Fotbal, UTA se va deplasa pentru primul joc din Cupa Romaniei in Moldova pentru a intalni Foresta Suceava, scrie uta-arad.ro, siteul clubului UTA."Vrem sa mergem pe doua fronturi in acest sezon. Cupa Romaniei este foarte importanta, este un obiectiv de-al meu si al baietilor. Respectam Foresta Suceava, dar ... citeste toata stirea