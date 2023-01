UTA joaca tare: a luat un international roman cu 19 meciuri la nationala!

Asa se face ca aziUTA arezolvat transferul unui jucator cu multa experienta, care a adunat nu mai putin de 19 partide in nationala de fotbal a Romaniei. Este vorba de aducerea lui Romario Benzar, jucator care a evoluat ultima data la Farul Constanta. Benzar a facut meciuri foarte bune pentru FCSB,in perioada 2017-2019,dupa care a prins un transfer in Serie A, la Lecce, unde - insa - a jucat extrem de putin. A revenit in Romania, la Farul,clubul lui Hagi fiind cel care l-a si lansat in ... citeste toata stirea