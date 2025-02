UTA mai aduce un fundas central si extrema nationalei Ciprului, jucator cotat la 1 milion de euro

Conducerea Batranei Doamne anunta astazi alte doua noi achizitii. Este vorba despre fundasul central Khadim Rassoul si Marinos Tzionis, extrema nationalei Ciprului.Khadim Rassoul este noul fundas central al "Batranei Doamne!" In cursul zilei de ieri, actele de legitimare a jucatorului au fost finalizate, au anuntat pe Facebook reprezentantii clubului.Rassoul are 29 de ani, 1,87 m inaltime, iar ultima data a evoluat in Turcia pentru formatia Pendikspor. De-a lungul carierei sale a mai jucat in ... citește toată știrea