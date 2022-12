Clubul UTA a anuntat ca pune in vanzare biletele pentru meciul sfarsitului de an, cu Rapid Bucuresti. Ultima confruntare a anului se va desfasura duminica, 18 decembrie, incepand cu ora 20.30.Aflata pe pozitia a 15-a in clasamentul Superligii, direct retrogradabila, cu doar 18 puncte acumulate dupa 20 de jocuri, Batrana Doamna are nevoie ca de aer de toate punctele puse in joc in confruntarea cu trupa antrenata de ... citeste toata stirea