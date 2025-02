UTA pune in vanzare biletele pentru meciul cu CFR

UTA va juca acasa cu CFR in etapa a XVI-a a Superligii luni, 10 februarie incepand cu ora 20.00. Conducerea clubului anunta ca biletele pentru confruntarea cu echipa din Gruia sunt puse in vanzare incepand de astazi."Punem la vanzare biletele pentru UTA - CFR Cluj! De astazi, ora 15:00, in online, dar si maine, fizic, la fan shop-ul nostru de la stadion!Program fizic:Miercuri: 14:00 ... citește toată știrea