UTA s-a despartit de Abeid si Ofosu; ce a spus la despartire capitanul Mauritaniei

Batrana Doamna a anuntat, astazi, in mod oficial ca s-a despartit de Aly Abeid si Reagy Ofosu."UTA si CFR Cluj au ajuns la un acord cu privire la un transfer al fundasului Aly Abeid. Capitanul nationalei Mauritaniei a ajuns la Arad din postura de jucator liber de contract in vara anului 2022 si a adunat, in total 46 de meciuri, a marcat un gol si a oferit trei pase decisive.Ii multumim pentru toata perioada petrecuta in tricoul ros-alb si ii uram multa bafta in viitor!", au scris pe Facebook ... citește toată știrea