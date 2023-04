Rezultatele slabe din campionat i-au fost fatale lui Laszlo Balint, conducerea clubului UTA anuntand astazi ca se desparte de antrenorul care a dus echipa in Liga I si a calificat-o, dupa 57 de ani intr-o semifinala de Cupa. Iar in locul lui Balint a fost adus Mircea Rednic."In urma unei analize profunde si indelungate a situatiei din clasament, conducerea clubului impreuna cu staff-ul tehnic au ajuns la un acord comun - chiar daca nicio parte nu si-a dorit acest lucru, insa am tinut toti cont ... citeste toata stirea