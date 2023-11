In anul 2018, cu prilejul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, in spatiile Palatului "Romanul", a fost inaugurata Sala Unirii "Vasile Goldis". Acest spatiu expozitional din centrul Aradului, adaposteste documente foarte valoroase pentru istoria recenta a Romaniei, despre rolul Aradului in realizarea celui mai important act al istoriei noastre: Marea Unire.Inceputurile muzeului dateaza din anul 2000, cand regretatul profesor Alexandru Roz, unul dintre principalii fondatori ai Universitatii ... citeste toata stirea