ARAD. Chiar daca am scapat cu fata curata dupa cutremurul de 5,2 grade pe scara Richter, care a zguduit Aradul in 6 iunie, seismologii ne anunta ca vom avea parte de replici pentru o perioada indelungata de timp. Constantin Ionescu, directorul Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), a declarat pentru antena3.ro faptul ca, in urma cutremurului din judetul nostru, "activitatea poate sa continue. Nu stim pentru ce perioada si nu stim care va fi marimea replicilor, pentru ca sunt ... citeste toata stirea