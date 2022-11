Va fi modernizat un drum de 26 de kilometri care leaga Lipova de judetul Timis

Consiliul Judetean Arad se implica si in dezvoltarea Vaii Muresului. Drumul judetean care leaga orasul Lipova de judetul Timis va fi modernizat prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny". Este un tronson de drum de 26 de kilometri, iar Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului a aprobat aceasta investitie, care se ridica la 80 de milioane de lei (67.396.416 lei+TVA). Fondurile necesare lucrarii au crescut in special datorita noilor studii efectuate, in vederea ... citeste toata stirea