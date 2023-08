Un banal accident de bicicleta scoate la iveala superficialitatea cu care unii medici din spitalele din Romania trateaza pacientii. Un tanar a simtit pe propria-i piele ce inseamna asta. Ajuns la spital, tanarul a fost preluat de un medic care i-a cusut rana, fara sa bage de seama ca in interior se afla manerul franei de mana de la bicicleta cu care tanarul a cazut."La un moment dat m-am dezechilibrat si am cazut de pe bicicleta. Cand m-am ridicat, am observat ca eram julit la o mana si ca ... citeste toata stirea