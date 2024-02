Continua procesul de incalzire in Romania. Un val de aer tropical traverseaza tara noastra. In zilele urmatoare, asteptam temperaturi de pana la 20 de grade Celsius! Chiar daca primavara se instaleaza mai devreme, vor mai fi zone unde vantul si zapada vor domina peisajul."Luni o sa fie vant foarte puternic in toata tara. La munte, viteza vantului sa depaseasca 100 sau chiar 120 de km/h. Vor fi si precipitatii in aceste zile, pe vest, pe centru si pe nord, mai ales sub forma de ploaie si doar ... citeste toata stirea