Val de caldura neobisnuit peste Romania - temperaturi de 36 de grade si praf saharian

Caldura mare din regiunea mediteraneana va ajunge in a doua jumatate a saptamanii si la noi: in sud sunt asteptate pana la 36 de grade.Vara nu se lasa inca batuta. In regiunea Andaluzia din Spania, precum si in regiunile invecinate, termometrul a urcat la sfarsitul saptamanii trecute pana la peste 38 gradeC. Statia meteo Cordoba a fost fruntasa cu aproape 41 gradeC. Aceasta a fost urmata de Moron de la Frontera si Andujar, care au atins 40 de grade.Caldura extrema va continua sa se deplaseze ... citeste toata stirea