Valeriu Gheorghita: 28% din totalul persoanelor vaccinate s-au imunizat si cu doza booster. RATA de imunizare a Romaniei, facuta publica

Seful CNCAV Valeriu Gheorghita a anuntat, astazi, ca, in prezent, 28% din totalul persoanelor vaccinate anti-COVID, in Romania, au primit si doza booster (doza 3). Procentul este ceva mai mare daca luam ca punct de reper numarul total de persoanele eligibile care pot sa se imunizeze cu doza 3 la data de 20 ianuarie si asta deoarece 42,85% din aceste persoane au efectuat deja doza de rapel."Pana in prezent, au fost avccinate cu doza 3 peste 2.256.000 de persoane, din totalul celor eligibil la ... citeste toata stirea