Varianta Omicron a fost confirmata oficial, la trei paciente din municipiu!

ARAD. Primele trei cazuri de infectie cu tulpina Omicron a virusului SARS CoV-2 au fost confirmate vineri, la Arad, de catre Institutul Cantacuzino, informeaza Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad (SCJU).SCJU a trimis, pe data de 25 ianuarie, cinci probe in vederea secventierii, pentru pacienti care se incadrau in protocolul de testare pentru detectarea tulpinii Omicron a virusului SARS CoV-2."Rezultatele au ajuns in urma cu cateva minute, la trei dintre ele confirmandu-se aceasta ... citeste toata stirea