Varsta de pensionare nu va creste. Detalii de ultima ora de la ministrul Muncii, Marius Budai

Varsta de pensionare nu va creste, da asigurari ministrul Muncii. Intr-o declaratie pentru Realitatea PLUS, Marius Budai a explicat ca in acest moment prioritatea este majorarea pensiilor, iar in ceea ce priveste recalcularea mult asteptata, acesta va mai dura cel putin un an.Exclus asa ceva (ca varsta de pensionare sa creasca - N.R.) cat timp eu voi fi ministru si am spus-o de la inceput ca noi, PSD; nu trebuie sa punem carul inaintea boilor si trebuie sa ne ocupam mai intai de cresterea ... citeste toata stirea