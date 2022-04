Versuri pentru suflet sau cum sa deschizi "Cutia cu fluturi"

Poezia este acea dorinta ce se afla adanc in inima ta, o dorinta ce se releva ca o floare. Ai samanta poeziei in inima, trebuie sa o hranesti cu sangele ce-ti curge prin vene, lasand talentul sa curga. Iti lasi imaginatia sa zburde pe o panza alba, sa desenezi cu vopseaua cuvintelor, iar tu sa fii un poet alaturi de muza sa. Poezia poate fi scrisa sub orice forma. Nu are greseli sau raspunsuri gresite. Este doar o fereastra catre perceptia interioara, pe care nu o poti strange intr-un tipar ... citeste toata stirea