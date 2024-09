Veste proasta pentru profesori: nu beneficiaza de concediu platit si pentru timpul lucrat in regim de plata cu ora

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca profesorii care desfasoara si activitate in regim de plata cu ora la aceeasi unitate de invatamant preuniversitar nu beneficiaza de concediu de odihna platit si pentru timpul lucrat in regim de plata cu ora.Cadrele didactice in activitate care desfasoara si activitate in regim de plata cu ora prin cumul de contracte individuale de munca la aceeasi unitate de invatamant preuniversitar nu beneficiaza de concediu de odihna platit si pentru timpul ... citește toată știrea