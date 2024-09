Veste proasta pentru studenti, inainte de inceperea anului universitar

Preturile medii pentru chiriile din Bucuresti si din marile centre universitare din tara au inregistrat o crestere consistenta in august comparativ cu perioada similara din 2023. Cresterea preturilor vine in contextul in care peste mai putin de o luna va incepe anul universitar si foarte multi studenti vor cauta sa inchirieze locuinte, scrie Ziarul Financiar.Astfel, o garsoniera a avut un pret mediu de 363 euro/luna (1.804 lei/luna), un apartament cu doua camere s-a inchiriat cu 578 euro/luna ... citește toată știrea