Vesti bune pentru bugetari: pot munci 5 zile pe luna de acasa. Un nou tip de CONCEDIU a fost aprobat

Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de modificare a Codului Muncii si a Codului Administrativ. Astfel, angajatii trebuie sa stie ca, potrivit noilor modificari, sunt prevazute mai multe drepturi suplimentare pentru acestia, printre care acela de a li se acorda un concediu in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieste in aceeasi gospodarie, precum si posibilitatea de a lucra de acasa cinci zile pe luna.Noi modificari in Codul ... citeste toata stirea