Viceprimarul Chesa anunta: "Am inceput dezinsectia in municipiul Arad"

Prima actiune de dezinsectie din municipiu a demarat in aceasta dimineata, cu operatorul contractat de Primaria Arad. Tratamentul de dezinsectie terestru se va aplica pe timp de zi, intre orele 7:30 - 16:30. In aceste zile se va aplica si tratamentul insecticid impotriva capuselor."In acest an, am inceput din timp dezinsectia in municipiul Arad, astfel incat cetatenii sa nu mai aiba probleme cu tantarii sau tigrii platanului, pe perioada verii. Stim cu totii ce probleme au fost anul trecut, ... citeste toata stirea