In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:30, pompierii militari aradeni au fost solicitati sa intervina pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la miriste si vegetatie uscata in localitatea Bulci, comuna Bata.La locul evenimentului au fost alocate forte si mijloace din cadrul Garzii de Interventie Birchis cu o autospeciala de stingere si o ambulanta SMURD.La sosirea echipajelor de interventie incendiul se manifesta la nivelul vegetatie uscate, pe o suprafata de aproximativ 50 ... citeste toata stirea