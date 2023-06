Curtea Suprema a SUA a pus capat joi, 29 iunie, programelor de discriminare pozitiva in universitati, la un an dupa ce a revenit asupra avortului, potrivit AFP, scrie b1tv.ro.Judecatorii conservatori au decis ca procedurile de admitere in campusurile studentesti bazate pe culoarea pielii sau originea etnica a candidatilor sunt neconstitutionale, ceea ce ar trebui sa le dea de gandit multora dintre adeptii ... citeste toata stirea