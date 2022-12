Victorie muncita: FCC UAV Arad - KSE Targu Secuiesc 75-69 (FOTO)

FCC UAV Arad a avut parte de un duel complicat cu KSE Targu Secuiesc in etapa a 8-a din Liga Nationala de Baschet Feminin. Fetele pregatite de Bogdan Bulj s-au impus la mare lupta cu scorul final de 75-69.Un succes important in economia sezonului, al 7-lea din tot atatea partide disputate in actuala editie de campionat, scrie baschetarad.ro.In fata a aproximativ 700 de sustinatori, galben-albastrele cu Hadzovic si Akathiotou in zi buna de patrundere, au reusit sa intre la cabine in avantaj ... citeste toata stirea