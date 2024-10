(VIDEO) 15 persoane au fost conduse la audieri, in urma perchezitiilor de ieri

In cadrul operatiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si a Inspectoratului General al Politiei Romane, in data de 23 octombrie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice si cei ai Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, impreuna cu politistii criminalisti si luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale, au desfasurat 9 perchezitii domiciliare.Activitatile s-au desfasurat in judetele Arad si Timis, in vederea ... citește toată știrea