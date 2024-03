(VIDEO) 79 de perchezitii la doua grupari de contrabandisti, cu ramificatii internationale

Azi, 26 martie 2024, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Timisoara, pun in aplicare 79 de mandate de perchezitie domiciliara.Activitatile se desfasoara in judetele Arad, Suceava, Dolj, Calarasi, Sibiu, Iasi, Teleorman, Mehedinti, Timis, Brasov, Covasna, Arges, Ilfov, Constanta si in ... citește toată știrea