(VIDEO) A fost prins descreieratul care a taiat anvelopele celor 24 de masini

In urma investigatiilor efectuate de politistii Biroului de Investigatii Criminale, a fost identificat un barbat de 34 de ani, din Arad, care, in baza probatoriului administrat a fost retinut pentru 24 de ore. Cercetarile sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, intr-un dosar penal, intocmit pentru distrugere.Amintim ca in dimineata zilei de ieri, 13 martie, politistii aradeni au fost sesizati despre faptul ca, in noaptea de 12/13