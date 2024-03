(VIDEO) A furat doua masini, aterizand in sant si in cele din urma in arest

Miercuri, 13 martie, politistii orasului Chisineu-Cris au fost sesizati despre faptul ca, un barbat de 21 de ani, din judetul Bistrita Nasaud, ar fi patruns fara drept in incinta unei societati comerciale, de pe D.N. 79, de unde ar fi sustras o autoutilitara, cu care s-a deplasat spre municipiul Arad.Din cercetari, a reiesit ca, in data de 12 martie, cel in cauza ar fi sustras un autoturism din judetul Mures, cu care s-ar fi deplasat pana in judetul Arad, unde, pe DN79, ar fi iesit in decor si ... citește toată știrea