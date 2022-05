(VIDEO) Accident cu cinci masini la Podgoria. Un sofer a fost resuscitat de paramedici si transportat la spital / UPDATE: Barbatul primeste ingrijiri medicale la spital

Un accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 13:55, in municipiul Arad - Zona Podgoria. Au fost implicate cinci autoturisme. A intervenit descarcerarea cu 3 Subofiteri si un echipaj SAJ. Victima (barbat, in jur de 45 ani) era in stop cardio-respirator. I s-au efectuat manevre de resuscitare de catre echipajul SAJ.In urma accidentului a rezultat o victima, care a fost extrasa din autoturism de catre pompieri.Vineri 7 mai, in jurul orei 14, conducatorului unui ... citeste toata stirea