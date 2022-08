VIDEO. "Ave Maria", interpretata la nai de Gheorghe Zamfir, in Catedrala Arhiepiscopala din Arad

Vineri, 19 august, in preziua concertului programat a-l sustine in cadrul Symphonic Experience, celebrul naist Gheorghe Zamfir a trecut pragul Catedralei Arhiepiscopale "Sfanta Treime" din Arad (Podgoria). Aflat pentru prima data in sfantul locas, maestrul a fost primit de insusi IPS Timotei, arhiepiscopul Aradului. Acesta i-a conferit lui Gheorghe Zamfir cea mai inalta distinctie eparhiala, Crucea Sfantul Ierarh Sava Brancovici, in semn de aleasa pretuire pentru contributia deosebita adusa la ... citeste toata stirea