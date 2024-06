(VIDEO) Bataie generala la un local din Paulis

Cinci barbati au ajuns in arest dupa o bataie ce a avut loc la un local din comuna Paulis.Sambata, 8 iunie, in jurul orei 22.50, politistii orasului Lipova au fost sesizati despre un scandal, la un local din Paulis, in urma caruia, trei barbati ar fi fost raniti.Din cercetarile efectuate de politistii orasului Lipova, cu sprijinul Sectiei 8 Rurala Savarsin si al Serviciului de Investigatii Criminale, ... citește toată știrea