(VIDEO) Doi insi sunt cautati de Politie, dupa ce au atacat doua femei si au furat mai multe bunuri / UPDATE: A fost gasita masina cu care au fugit talharii

In data de 15 octombrie, in jurul orei 10.05, politistii orasului Chisineu-Cris au fost sesizati despre faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns intr-un imobil din Cintei, unde ar fi agresat doua femei.Ulterior, banuitii ar fi sustras o suma de bani, bijuterii si un autoturism, deplasandu-se intr-o directie necunoscuta.A fost constituita echipa de cercetare complexa, sub coordonarea sefului ... citește toată știrea