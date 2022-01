VIDEO - In loc sa fie in carantina, au fost depistati la plimbare in Chisineu-Cris

Miercuri seara in jurul orei 20.00, un echipaj mixt aflat in serviciul de patrulare pe raza orasului Chisineu Cris, a depistat doi barbati cu varste de 24, respectiv 34 de ani, ambii din judetul Bihor, care nu au respectat masura carantinarii la domiciliu, desi s-au intors dintr-o tara declarata zona cu risc epidemiologic ridicat.Cei doi se aflau intr-un autoturism aflat in trafic, iar la vederea fortelor de ordine, soferul a virat pe o strada laturalnica. Acest lucru le-a atras atentia ... citeste toata stirea