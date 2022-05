La protestul de ieri (n.r. - impotriva razboiului declansat si sustinut de Rusia) au participat cam 70 de persoane din Ucraina, majoritatea, mame cu copii, mai mari, mai mici, care incearca sa se integreze in societatea aradeana.Sunt oameni care si-au parasit tara, caminul, de multe ori oamenii dragi si au fugit din calea mortii, in incercarea de a-si salva copiii, in timp ce Putin, nepasator la tragediile pe care ... citeste toata stirea