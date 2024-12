(VIDEO) Retinut de politistii de Investigatii Criminale, pentru inselaciune

Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au documentat activitatea infractionala a unui barbat de 44 de ani, din judetul Constanta.Din cercetari, a reiesit ca cel in cauza, in luna noiembrie, impreuna cu alte persoane, ar fi indus in eroare o persoana din Arad, pentru a achizitiona un pachet de actiuni, la o societate comerciala care se bucura de increderea populatiei. Pentru achizitionarea actiunilor, banuitii ar fi convins persoana vatamata sa efectueze mai multe plati, in cuantum ... citește toată știrea